"إنتر عنيد للغاية.. يستطيعون هزيمة ريال مدريد ومانشستر سيتي!"

الأفاعي ليسوا بالخصم السهل

تحدث أسطورة منتخب إنجلترا ونادي ليفربول ستيفن جيرارد عن إنتر ميلانو الذي نجح في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مشيدًا بطريقة لعبهم واستحقاقهم للمكان الذي وصلوا إليه.

وقال جيرارد في تحليله لمباراة إنتر ضم ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: "أعتقد أنهم منظمون واحترافيون لأقصى درجة، قاموا بالمهمة على أكمل وجه وامتصوا كل الضغوط، من الصعب التغلب عليهم، فهم يدافعون عن منطقة الجزاء بشكل جيد للغاية ويشكلون تهديدًا في المناطق الأمامية، بغض النظر عمن يواجهونه في المباراة النهائية، فإنهم سيقدمون أفضل ما لديهم وأعتقد أنهم يستطيعون الفوز".

وأكد: "يمتلكون فرصة في النهائي، والأهم أنهم يستحقون امتلاك هذه الفرصة".

وأردف: "منظمون وعنيدون، أعتقد أنهم سيشكلون تحديًا قويًا لأي خصم، إنهم يتعاملون مع المساحات بشكل جيد، ولديهم ظهير وجناح يتناسب مع طريقة لعبهم ويمنحهم ديماركو تهديدًا حقيقيًا على الرواق".