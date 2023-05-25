إمبراطورية باريس سان جيرمان تتوسع .. قطر توجه أنظارها إلى الدوري الإيطالي

باريس سان جيرمان يخطط لامتلاك نادٍ في الدوري الإيطالي..

دخل صندوق قطر للاستثمارات الرياضية، المالك لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في سباق الاستحواذ على نادي سامبدوريا الإيطالي.

سامبدوريا يعاني اقتصاديًا ورياضيًا بشكل بالغ خلال الموسم الحالي، وتأكد هبوطه بالفعل إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي في الموسم المقبل.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن صندوق قطر للاستثمارات الرياضية دخل بالفعل في محادثات للاستحواذ على سامبدوريا، وربما هي خطوة من أجل زيادة توسع إمبراطورية الصندوق.

هذه الخطوة أيضًا قد تنقذ نادي سامبدوريا من الإفلاس، حيث يعاني النادي ماليًا، إلى درجة تعريض استمراريته إلى خطر محدق.

ومن أجل تجنب خفض تصنيف النادي في كرة القدم الإيطالية وإعادته للبدء من دوري الدرجة الرابعة، فإن انتقال ملكية سامبدوريا يعد أمرًا ذا أهمية قصوى في الوقت الحالي.

يمكن أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى إنقاذ النادي، فإتمام العملية يعني أن سامبدوريا سيبدأ بشكل طبيعي في دوري الدرجة الثانية خلال موسم 2023-24.