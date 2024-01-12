"إما إلى الرياض أو جنوب المملكة" .. الكشف عن وجهة رومارينيو الجديدة

تعرف على الفريق الجديد الذي سينتقل له رومارينيو

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أصبحت مسألة رحيل النجم البرازيلي رومارينيو عن نادي الاتحاد مسألة وقت فقط، ولكن لن يرحل اللاعب عن المملكة العربية السعودية، في ظل وجود اهتمام به من بعض الأندية.

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وكانت صحيفة "UOL" البرازيلية قد كشفت أمس عن أن رومارينيو قرر الاستمرار في السعودية لمدة موسمين، وبعدها سيعود إلى بلاده البرازيل، من أجل اختتام مشواره مع كورينثيانز.

وفي تقرير جديد لها، أكدت نفس الصحيفة، على أن رومارينيو لديه عرضين حاليًا يُفاضل بينهما، الأول من نادي الشباب في الرياض، والثاني من ضمك بجنوب المملكة.

ويُريد رومارينيو الاستمرار في السعودية حتى سن الـ35 عامًا، ومن ثم العودة إلى بلاده البرازيل لاختتام مشواره الكروي مع فريقه السابق كورينثيانز.

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ونجح رومارينيو في قيادة الاتحاد الموسم الماضي، لتحقيق بطولتي دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي.

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