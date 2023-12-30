كواليس الاجتماع العاصف في الرياض

لا تزال أزمة مباراة كأس السوبر التركي، التي كان من المقرر أن تقام بين جلطة سراي وفنربخشه في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، قائمة مع الكشف عن تفاصيل جديدة.

وذكر بيان رسمي مشترك صادر عن الاتحاد التركي وجلطة سراي وفنربخشه، أن المباراة تأجلت إلى موعد مستقبلي، دون تحديد مكان وزمان إقامتها، مؤكدًا أن: "القرار اتخذ بالتشاور مع الأندية بسبب عدة إخفاقات في التنظيم".

في المقابل، رد موسم الرياض ببيان رسمي أكد خلاله تطلع السعودية لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب مصادر لصحيفة "الرياض نيوز" السعودية، فإن علي كوتش، رئيس نادي فنربخشه، قال في اجتماع الأزمة "ماذا تقصد بأنه لا يمكن ارتداء قميص بصورة أتاتورك؟ إذا لم يكن هناك أتاتورك فلا توجد تركيا، لن نحضر ولن تكون هناك مباراة".

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن الفريقين طلبا إجراء عمليات الإحماء قبل المباراة التي كان من المقرر أن تقام في "الأول بارك" بالرياض، مع ارتداء قمصان تحمل صورة الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك وقررا عدم لعب المباراة، مع حمل بعض الشعارات السياسية، لكن تم رفض هذا الطلب من قبل السلطات السعودية.

وتستعد بعثة الفريقين- جلطة سراي وفنربخشه- سيعودان إلى إسطنبول اليوم، حيث يعقد وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكين باك، ورئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، ورئيس جلطة سراي دورسون أوزبك، ورئيس فنربخشه علي كوتش، اجتماعًا.