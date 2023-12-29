إما التضحية وإلا لن تكون صفقة.. ريال مدريد يُري العين الحمراء لمبابي!

الصفقة المرتقبة تمر بمفترق طرق..

تبدو سياسة ريال مدريد صارمة في الوقت الراهن بشأن معرفة رد الفرنسي كيليان مبابي على إمكانية الانضمام إلى النادي الملكي الصيف المقبل.

صحيفة "ذا أثليتك" أفادت بأن ريال مدريد غير إستراتيجيته تمامًا ليمنح مبابي فرصة حتى منتصف يناير 2024 لمعرفة قراره الأخير بشأن الصفقة.

المصدر ذاته يؤكد أن الصفقة التي طرحت على مبابي في عام 2022 لن تكون بنفس المواصفات بسبب ارتفاع تكلفة الأعمال في ملعب سانتياجو برنابي بعد التجديد، ما أدى إلى الحد من القدرة الشرائية لريال مدريد في سوق الانتقالات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أولوية ريال مدريد باتت تحقيق الأرباح في كل عام، وهو شيء نجح فيه النادي الملكي باقتدار منذ أزمة فيروس كورونا ويريد الحفاظ عليه.

كما يتعين على ريال مدريد أن يحافظ على الحالة الهادئة في غرفة تبديل الملابس، وستكون السيطرة على فاتورة أجور لاعبيه أولوية ملحة إذ يتوقع أن يحصل مبابي على الأقل على ضعف راتب أعلى نجم حاليًا في ريال مدريد.

هذا الأمر قد يخلق حساسية في غرف الملابس، الأمر الذي لا يريد ريال مدريد أن يعاني منه خصوصًا مع ربط مدربه الأسطوري كارلو أنشيلوتي بعقد جديد حتى 2026.

كما ينتظر ريال مدريد من مبابي أن يبدي أي تضحيات من أجل الانضمام إلى الملكي، تمامًا كما فعل جود بيلينجهام ومواطنه أوريليان تشواميني.