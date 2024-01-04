"إل تشيرينجيتو" يكشف رد فعل ريال مدريد على تصريح "التنازلات" لمبابي!

هل اقتربت الصفقة من الحدوث؟

فاجأ المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الجميع بعد التصريحات التي عقبت فوز باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي على حساب تولوز.

مبابي خرج بعد انتصار فريقه بهدفين نظيفين، ليؤكد أنه لم يتخذ قراره حتى الآن، مشيرًا إلى وجود اتفاق مع ناصر الخليفي رئيس باريس دون الحديث عن تفاصيل هذا الاتفاق.

الصحفي جوسيب بيدريرول كشف عن رد فعل المسؤولين في ريال مدريد على تصريحات مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس في يونيو 2024 ويحق له وقتها الرحيل بالمجان.

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وقال بيدريرول عبر برنامجه "إل تشيرينجيتو":"ما قاله مبابي لم يعجب باريس سان جيرمان ولا ريال مدريد أيضًا، الأمر يبدو وكأنه يُحضر للخروج من النادي".

وفي سياق متصل قال الصحفي خوانفي سانز:"لم يعتقد باريس أن مبابي سيعلن عن هذه الاتفاقية التي تنص على تخليه عن جزء كبير من مكافأة الولاء مقابل تسهيل انتقاله إلى ريال".

وأضاف:"من غير الواضح حتى الآن إذا كان الهدف من تصريحه هو الضغط على باريس لتمهيد الطريق لرحيله مع حدوث بعض التنازلات، أو محاولة لإجبار ريال مدريد على زيادة عرضهم له".

يذكر أن مبابي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى ليفربول خلال الميركاتو الصيفي القادم في حالة فشل انتقاله إلى ريال مدريد.