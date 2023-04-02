إلى سلمان الفرج .. "اعتزل .. ثروتك تكفيك 100 عام"

زهيرة عادل
|
hilal - Fahed Al-Mofarij - Salman Al-Faraj 2022al hilal twitter
سلمان الفرجالهلالدوري روشن السعودي

صاحب الـ33 عامًا ضربته الإصابات بشكل متكرر في الموسم الجاري!

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

لا نعلم تحديدًا أهي نصيحة محب أم نصيحة من منافس، يريد التخلص من تأثير سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، داخل الملعب، لكن المبرر وراء كلتا الحالتين هو كثرة إصاباته.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

صاحب الـ33 عامًا يغيب حاليًا عن الملاعب، إثر إصابة في الحوض، لتبعده لعدة أسابيع، لتكون الإصابة الثانية له في الموسم الجاري.

وهنا وجه الإعلامي النصراوي سعود الصرامي، حديثه للفرج، قائلًا خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية": "خلال الستة أشهر الماضية تعرض سلمان للإصابة ضد بوليفيا، أصيب في المباراة الافتتاحية لكأس العالم قطر 2022، عاد ولعب مباراتين ثم أصيب في التدريبات، أي لاعب يصل لمرحلة أن يكون موجودًا في غرفة العلاج أكثر من وجوده في الملعب، خاصةً وأنه يمتلك إرثًا مميزًا مع المنتخب أو مع الهلال، ويمتلك أموالًا تكفيه 100 عام قادم، لذلك عليه الحفاظ على إرثه".

وأضاف: "البعض يقولون كيف يترك عقدًا بقيمة عشرة ملايين ريال؟!، هو بالفعل يمتلك أموالًا، لكن ما عليه الحفاظ عليه هو الإرث الذي صنعه".

جدير بالذكر أن الصرامي ادعى كذلك عزم الفرج التقدم بخطاب اعتزاله لشخصية بارزة في الهلال خلال الأسبوع المقبل، بينما تنفي بعض المصادر الأخرى هذا الادعاء.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

147515 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 25%كريم بنزيما
  • 31%إرلينج هالاند
  • 5%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 15%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
147515 الأصوات

اختيارات المحررين