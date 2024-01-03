إلى النصر أم فريق آخر؟ تطور جديد في المفاوضات السعودية مع دي بروينه

هل نرى دي بروينه في دوري روشن السعودي؟

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يعد النجم البلجيكي كيفين دي بروينه لاعب وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، هدفًا رئيسيًا لصندوق الاستثمارات العامة، من أجل ضمه إلى دوري روشن السعودي بداية من الموسم المقبل.

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وعلى الرغم من أن دي بروينه تركيزه حاليًا على العودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد الإصابة التي تعرض لها، إلا أن المفاوضات السعودية لم تتوقف مع النجم البلجيكي.

وأشار الصحفي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن وفد من صندوق الاستثمارات العامة تواصل مع دي بروينه بالفعل.

وأضاف جاليتي أن صندوق الاستثمارات العامة يضع كيفين كهدف أساسي ورئيسي له بعد نهاية الموسم الحالي.

ومن جانبه، سيكون دي بروينه جاهزًا لمناقشة العروض بعد شهر يونيو المقبل، ووقتها سيحسم قراره النهائي، وفقًا لما ذكره جاليتي.

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ويعد النصر على رأس الأندية السعودية التي ترغب في ضم دي بروينه، كما تؤكد بعض التقارير على أن هناك أندية أخرى بدوري روشن تُريد ضمه.

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