إلى القضاء مجددًا .. ريال مدريد يرفع دعوى على رابطة الدوري الإسباني!

مشاكل ريال مدريد مع رابطة الدوري الإسباني لا تنتهي...

قررت إدارة ريال مدريد، تصعيد أزمتها مع رابطة الدوري الإسباني، حول حقوق البث، واللجوء إلى القضاء، لحل تلك الأزمة.

رابطة الدوري الإسباني في عقد البث الجديد، منحت جماهير المسابقة فرصة الاستمتاع بالوصول إلى مشاهد ومناطق لم يُسمح فيها من قبل بدخول الكاميرات خاصة في غرفة الملابس وأثناء منح المدربين التعليمات للاعبين.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن عقد البث الجديد سيكون قيمته بالنسبة لرابطة الدوري الإسباني 130 مليون يورو، سيتم توزيعهم على الفرق المشاركة في المسابقة.

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ولكن بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ABC" فإن ريال مدريد، يطلب من القضاء، إيقاف عقد البث الجديد.

وبالفعل أظهر ريال مدريد اعتراضه على القرار الجديد، عندما لم يظهر أي لاعب أو أي فرد من الجهاز الفني في التلفاز، عقب مباراة الفريق الأولى في الدوري الإسباني والتي كانت أمام أتلتيك بيلباو في الأسبوع الماضي.

ويأتي قرار إدارة ريال مدريد، بالتحفظ على قانون البث الجديد، للحفاظ على السرية، حتى وإن حرم الفريق من 13 مليون يورو، سيحصل عليها الفريق (طالع التفاصيل).