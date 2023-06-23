إلى السعودية في 2024؟ كروس: لن أقدم تنازلات قبل رؤية ما سيحدث مع ريال مدريد!

النجم الألماني يرفض ربط مستقبله لفترة أطول من موسم واحد

كشف لاعب الوسط الألماني توني كروس، عن خططه المستقبلية مع ريال مدريد، بعد انتهاء عقده مع النادي الإسباني في صيف عام 2024.

كروس انتهى عقده بعد نهاية الموسم الماضي، وارتبط بالرحيل عن النادي الإسباني واتخاذ خطوة مختلفة بالدوري السعودي، لكن لاعب الوسط المخضرم قرر التجديد لموسم إضافي.

وخلال حديثه في بودكاست ""Einfach mal luppen" الذي يظهر فيه مع شقيقه فيليكس، تحدث كروس عن العديد من الأمور الخاصة بهذا القرار.

وقال كروس:"قمت بالتجديد لأنني شعرت أنه القرار الصحيح، أود تهنئة النادي على الطريقة التي تعاملوا بها مع الأمر عمومًا، كان يمكنني التوقيع مع أي فريق آخر في يناير، ولكني جعلت الأمور واضحة من البداية بأنني لا أريد القيام بأي تغيير وهدفي هو البقاء لذلك عملية المفاوضات سارت بمرونة شديدة".

وعن أسباب التجديد:"أشعر بأنني في حالة جيدة وصحتي في أفضل صورة ممكنة، وأؤمن بقدرتي على المساهمة بشكل واقعي مع الفريق، لم أكن أرغب في اتخاذ القرار في شهر أكتوبر لأن الموسم طويل وأحيانًا يشعر الشخص بالتآكل والتلف".

وأوضح:"لم أجدد بدافع اللعب في الملعب الجديد أو إكمال السنة العاشرة في النادي، شرحت أسبابي بالضبط ولا تتعلق بكل هذه الأمور، اجتماع التجديد استمر لمدة 4 ساعات ولم نقم بمناقشة عرض التجديد سوى لمدة 15 دقيقة فقط، الأمر كان في غاية البساطة".

حديثه عن التقاعد في 2022:"لم أكن جادًا تمامًا بخصوص هذا القرار، في مثل هذه الأوقات تكون مشحونًا عاطفيًا بعد الأوقات الصعبة، ولكني لم أكن مستعدًا لاتخاذ هذه الخطوة في هذا الوقت".

التجديد مرة أخرى في عام 2024:"في الوقت الحالي لا أريد الالتزام بأي شيء، لا أعلم، ربما سيكون هناك قرار مبكر أكثر وضوحًا، أو لا، لماذا نغلق كلا الاتجاهين الآن؟ سنرى ما سيحدث الموسم القادم".

وفي نهاية حديثه شدد كروس على عدم رغبته في تقديم أي تنازلات مبكرة قبل رؤية ما سيسفر عنه الموسم المقبل مع ريال مدريد.