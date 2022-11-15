إلى الحساب الرسمي للدوري الهولندي: إيران لا تتحدث اللغة العربية!

شر البلية ما يضحك!

ربما لا يعرف الأوروبيون الكثير من الأشياء عن المنطقة العربية، الخلفية الفكرية المختلفة قد تجعل بعض المعلومات التي تبدو لك سطحية غائبة عن الكثيرين.

لكن الحساب الرسمي للدوري الهولندي على "تويتر" أراد أن يمنح لاعبيه مختلفي الجنسيات دفعة معنوية ولفتة طيبة قبل خوضهم كأس العالم مع منتخبات بلادهم، فأصاب العرب في مقتل!.

ذلك أن الحساب الرسمي للدوري الهولندي نشر تغريدة عبر تويتر تمنى فيها الحظ الطيب للاعبيه المحترفين من خارج هولندا، كاتبًا رسالة إلى كل منهم بلغته.

وفي خانة اللغة العربية، ربما لم يكن يعلم مدير الحساب أن إيران لا تتحدث العربية بالأساس، وإنما تتحدث اللغة الفارسية!.

لذلك، فإن الحساب الرسمي للدوري الهولندي حين وضع جملة "حظًا طيبًا وفقك الله" إلى جوار العلم الإيراني، ربما كان بحاجة إلى مراجع معلوماتي كي يقف بدقة على صحة هذه التغريدة!.