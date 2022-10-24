"إلقاء مشجع إنتر من مدرجات فيورنتينا مثل قتل زوجتك الخائنة"

صحفي إيطالي يثير الجدل بتصريحات صادمة حول ما فعله جمهور فيورنتينا بمشجع إنتر خلال مباراة الفريقين في الدوري الإيطالي.

واصل الصحفي الإيطالي ماريو سكونشيرتي تعليقاته الصادمة، بعدما خرج بتصريحات مثيرة للجدل عن الأزمة التي حدثت خلال مباراة فيورنتينا وإنتر، التي أقيمت يوم السبت 22 أكتوبر ضمن الجولة 11 لمنافسات موسم 2022-23 في الدوري الإيطالي.

سكونشيرتي اعتاد على الخروج بتصريحات صادمة للغاية خلال تعليقه على ما يحدث في كرة القدم، حيث خرج في إحدى المرات للتأكيد على أن ميلان امتلك الأفضلية أمام إنتر بسبب امتلاك عددًا أكبر من اللاعبين أصحاب البشرة السمراء، كما أكد في تصريح آخر أن النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي مصاب بمتلازمة داون.

أحدث تصريحات سكونشيرتي الصادمة، تعلق بما حدث خلال مباراة فيورنتينا وإنتر، حيث قام جمهور النادي البنفسجي بالاعتداء على مشجع يرتدي قميص "النيراتزوري" وسط هتافات من الحاضرين تطالب بقذفه من المدرجات، وهو ما حاول بعض المشجعين فعله لولا تدخل آخرين، وسط غياب للأمن.

سكونشيرتي قال في تصريحات لبرنامج "Pressing" التلفزيوني الإيطالي: "هناك ما يسمى بالظروف المخففة، نحن جميعًا أناس متحضرون يفقدون عقولهم أحيانًا، لا أحد يستطيع أن يقول إنني أعترف بإحباط العنف لكن هناك إحباطات، الإحباط هو أحد الظروف المخففة".

وأضاف في محاولة لتبرير ما قاله: "في إيطاليا، كان من الشرف أن تقتل المرأة التي خانتك"، واختتم سكونشيرتي حديثه قائلًا: "العدوان على مشجع إنتر؟ هناك ظروف مخففة".