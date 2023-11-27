"إقالة كاسترو مطلب" .. غليان قبل ديربي الهلال والنصر!

ماذا يحدث قبل ديربي الهلال والنصر؟ مطالب برحيل كاسترو!

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انتهى النصر من مهمته الآسيوية قبل ديربي الرياض المنتظر أمام الهلال، وبدأ الغليان يسيطر على الشارع الرياضي السعودي..

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العالمي عبر لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا قبل التعادل أمام برسبوليس الإيراني اليوم الإثنين، بفضل خسارة الشارقة الإماراتي أمام السد القطري.

وعقب المباراة، تصدر وسم "#اقاله_كاسترو_مطلب_نصراوي" منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بغرابة شديدة رغم النتائج الإيجابية والمستوى الجيد الذي يقدمه العالمي خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة مديره الفني البرتغالي لويس كاسترو.

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بتتبع الوسم تبين أن مطلقيه هم بعض من جماهير الهلال المتخوفين من الطفرة الكبرى التي يعيشها النصر مع كاسترو، إذ تزعم هذه الفئة اعتراضها على المستوى الفني للفريق وتبعث برسائل الغضب لأعضاء مجلس الإدارة ورئيسهم مسلي آل معمر، لكن بتصفح حساباتهم تجدهم من جماهير الزعيم في الأساس.

يذكر أن الديربي من المقرر أن يقام في الأول من ديسمبر المقبل، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وسيدخل الهلال الديربي متصدرًا جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، يتبعه النصر في الوصافة بـ34 نقطة.

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