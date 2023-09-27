إقالة جيسوس؟ رئيس الهلال يكشف عن موقفه أمام الجماهير

رئيس الهلال يخرج عن صمته

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طالبت الجماهير الهلالية من الإدارة برئاسة فهد بن نافل بضرورة إقالة المدرب البرتغالي جورج جيسوس من تدريب الفريق، بعد نتائج الفريق غير المقنعة بالإضافة إلى مستوى الفريق المذبذب.

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وتعثر الهلال في دوري أبطال آسيا أمام نافباخور الأوزبكي ثم أمام ضمك بدوري روشن السعودي بالتعادل بهدف لمثله في المباراتين، ثم انتصار بشق الأنفس أمام الجبلين في كأس الملك، ليُطالب الجمهور بإقالة جيسوس.

ونشر بن نافل عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بيانًا رسميًا يرد فيه على الانتقادات التي وجهت إلى إدارة الهلال، بسبب عدم إقالة جيسوس من تدريب الفريق.

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وجاء نص تغريدة فهد بن نافل كالآتي: " يخوض الهلال يوم الجمعة مواجهته الثامنة خلال مسيرته في الدوري، مسيرة نتطلع إلى اكتمالها بمظهر يليق بمكانة الكيان وحجم العمل المبذول من قبل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية".

وأضاف: " محصلة المسيرة خمسة انتصارات وتعادلين وبلا خسارة.. تجاوزنا خلالها عددًا من الظروف التي من شأنها أن تُسهم خلال الفترة القادمة في تعزيز قوتنا، وتصحيح أخطائنا، بعد مرحلة انتقالية شهدت تغييرًا كبيرًا في صفوف الفريق الأول".

وواصل: "حق الانتقاد مكفول للجميع ومرحّب به ويُسهم في تقويم أي عمل قد يعتريه بعض التذبذب الذي يتحمّله جميع من يُنسب إليهم العمل إما بالحسن أو بالسوء".

واختتم رئيس الهلال البيان قائلًا: " أضلاع الفريق ثلاثة.. لاعبين.. جهاز فني.. جهاز إداري.. والقلب هم جماهيرنا الذين ينبضون روحًا في جسد الهلال.. والمعوّل منا جميعًا استشعار المسؤولية ودعم نجومنا بقيادة المدرب "جيسوس".. ونكون يدًا بيد من أجل أن يستمر".

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