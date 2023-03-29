وكأن رحيل المدرب لا يكفي!

تم حظر فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لتوتنهام منذ 2021 لمدة 30 شهرًا في يناير الماضي بعد تحقيق طويل حول مخالفات قام بها يوفنتوس في فترة توقف فيروس كورونا.

لكن هذا الحظر الذي كانت له علاقة بيوفنتوس والكرة الإيطالية فقط، له تأثير عالمي، مما يعني أن باراتيتشي سيتنحى عن دوره أيضًا في فريق توتنهام.

العقوبات التي وقعت على يوفنتوس كانت فقدان 15 نقطة، باراتيتشي كان واحدًا من المديرين التنفيذيين السابقين والحاليين ليوفنتوس الذين تلقوا العقوبة بعد جلسة استماع قضائية.

تم تطبيق الحظر في البداية على كرة القدم الإيطالية فقط ولكن تم تمديده الآن في جميع أنحاء العالم، مما يعني أنه قد يتعين على باراتشي التنحي عن دوره في توتنهام.

بيان رسمي للفيفا قال: "يمكن للفيفا تأكيد أنه بناءً على طلب من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قررت اللجنة التأديبية للفيفا تمديد العقوبات التي فرضها الاتحاد على العديد من مسؤولي كرة القدم ليكون لها تأثير عالمي".

لا يمكن لباراتيتشي حاليًا إجراء أي نشاط انتقالات بشكل مباشر، لكنه سيظل قادرًا على العمل داخليًا في توتنهام دون قيود طالما كان هو موافقًا والنادي موافق على تعيينه كموظف، وفقًا لشبكة "سكاي.

ويأتي الحظر في وقت يبحث فيه توتنهام عن بديل للمدرب أنطونيو كونتي الراحل عن الفريق وهذا يؤثر بالطبع على موقف توتنهام كون أحدًا لا يستطيع اتخاذ القرار أفضل من باراتيتشي، وفي الوقت الراهن سيتولى كريستيان ستيليني مسؤولية الفريق لبقية الموسم مع ريان ماسون.