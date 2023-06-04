إعلان عودة ميسي؟ "احتفال برشلونة الكبير" يثير جنون مشجعيه!

تغريدة غامضة من النادي الكتالوني تشعل تويتر

أثارت تغريدة مثيرة للجدل نشرها برشلونة على أحد حساباته على وسائل التواصل الاجتماعية جنون مشجعيه بعد اختلاف الأقاويل حول تفسيرها.

وكتب الحساب الرسمي لبرشلونة بالعربية على تويتر جملة "برشلونة على موعد مع حفل كبير هذا المساء"، ووضع بجانبها رمز التاج، مما جعل البعض يعتبرها إشارة إلى الإعلان عن عودة ليونيل ميسي عقب بيان بي إس جي بخصوص رحيله.

التغريدة لم تكن موجودة على بقية الحسابات الخاصة بالنادي باللغات الأخرى، ولكن كان هناك محتوى شبيه يشير إلى وجود احتفالية تخص فريق السيدات بالنادي عقب تحقيقه اللقب الأوروبي.

وفاز فريق برشلونة للسيدات مساء السبت على فولفسبورج بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين بعد تأخره بثنائية، ليحقق اللقب القاري.

ويلعب فريق الرجال في الجولة الختامية لليجا التي حقق لقبها أيضاً مساء الأحد، ولكن في ملعب "بالايدوس" الخاص بسيلتا فيجو.