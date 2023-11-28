بعد إعلان النصر عن مفاجأة منتظرة في الديربي .. جمهور الهلال يشتعل ويطلق مناشداته!

ماذا يحدث قبل ديربي الرياض في الأول من ديسمبر؟

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صراع جماهيري دائر حاليًا بين جمهور الهلال والنصر قبل ديربي الرياض المنتظر، خاصةً مع إعلان مجلس جمهور العالمي عن مفاجأة منتظرة.

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الديربي من المقرر أن يقام في الأول من ديسمبر المقبل، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وقرر مجلس جمهور النصر رغم امتلاكه 30% فقط من مساحة مدرجات الاستاد مقابل 70% لأصحاب الأرض، تجهيز "تيفو" خاص وشالات تحمل شعار النادي، بهدف تغطية المدرج بالكامل أمام جماهير الزعيم.

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أمام هذا الإعلان، أطلق جمهور الزعيم عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي وسمًا تحت عنوان "#التيفو_مطلبنا_امام_النصر" مطالبين مجلس جماهير ناديهم بضرورة تجهيز "تيفو" خاص للمباراة، خاصةً وأنهم أصحاب الأرض، مشددين على مدى تأثير ذلك على الروح المعنوية للاعبين.

جدير بالذكر أن الهلال يدخل الديربي متصدرًا جدول ترتيب دوري روشن برصيد 38 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة.

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