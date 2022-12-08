إعلامي هلالي متهمًا البليهي بتسريب أخبار الزعيم: لست مالديني!

علي البليهي هو حديث الساعة في الهلال خلال الفترة الحالية في ظل اقترابه من دخول الفترة الحرة

فتح الإعلامي الرياضي الهلالي سلطان الحارثي النار على علي البليهي؛ مدافع الهلال، لاقتراب دخوله الفترة الحرة وعدم تجديد عقده، متهمًا إياه بتسريب أخبار النادي، كي توافق الإدارة على طلباته.

التقارير الصحفية حول اللاعب تشير إلى رفضه عرض الزعيم، اعتراضًا علي المقابل المادي، إذ يريد تقاضي سبعة ملايين ريال في الموسم الواحد.

الحارثي أغضبه وضع المدافع شروطه على النادي رغم بلوغه عامه الـ33، مطالبًا برحيله، بتهمة حشد الجماهير ضد الإدارة.

وكتب الحارثي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رسالة للأستاذ فهد بن نافل من جماهير الهلال، لاعب بعمر 33 سنة ومستواه متوسط(يغطي عليه ببعض الحركات الساذجة) لايمكن منحه أكثر مما منح بل بعض الجماهير تراه مبالغ فيه!، أتركوه يرحل!، هذه رسالة الجماهير".

وأضاف: "سؤالي للبليهي: أنت تتخيل نفسك مالديني؟، تراك لاعب متوسط فلا تأخذ مقلب في نفسك، الموسم القادم سيكون مسموح لكل فريق اللعب بـ8 لاعبين أجانب في الهلال بالإضافة لـ8 يوجد المعيوف وياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري نجوم تستحق اللعب في التشكيلة الأساسية، فأين سيكون موقع البليهي مع هذه الكوكبة..؟!، سؤال للمنطقيين وليس لأصحاب العواطف".

الإعلامي الهلالي تابع: "من حقه يطلب ما يريد ولكن ليس من حقه تجييش الناس ضد الإدارة والضغط عليها من خلال تسريب أخبار المفاوضات للإعلام الأصفر، لست ضد التجديد معه ولكن لا يستغل مثل هذه المواقف ضد النادي الذي أبرزه وجعل منه لاعب ذو قيمة، بكل بساطة.. مايحدث في الكواليس من مفاوضات نجدها في وسائل الإعلام فمن سربها ولمصلحة من؟".