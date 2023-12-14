إعلامي عربي: أمنيتي قبل الموت.. فوز الهلال بدون مساعدة الحكام!

جدل كبير حول شرعية انتصارات الزعيم!

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فجر الإعلامي الكويتي عبد العزيز عطية؛ مقدم برنامج "الديربي"، جدلًا واسعًا بين ضيوفه في حلقة اليوم من برنامجه، عندما تطرق للحديث عن اتهامات مباشرة للهلال السعودي بالحصول على مجاملات تحكيمية واضحة.

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عطية افتتح الفقرة بالحديث عن تدخل تقنية الفيديو (VAR)، في كثير من المواقف لإنقاذ الهلال ومنحه ركلات جزاء، قائلا: "أذكر أن أحد الإعلاميين السعوديين (لا أتذكر اسمه)، قال لي إنه كلما فتح التليفزيون يجد الحكم يحتسب ركلة جزاء للهلال".

هذا الحديث فتح بابا للخلاف بين الضيوف في "الاستوديو"، بين مؤيد لحصول الهلال على مجاملات تحكيمية واضحة، ومعارض يرى أن الزعيم يملك من النجوم القادرين على حسم المباريات له بدون أي مساعدة أو تدخل وأنه يحصل على ركلات جزاء كثيرة لأنه الأكثر استحوذًا.

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وزاد عطية من الإثارة في الحلقة، بقوله: "أتمنى قبل أن أموت مشاهدة مباراة واحدة للهلال يفوز فيها بجدارة واستحقاق، ودون تدخل من تقنية الفيديو (VAR)".

ويتصدر الهلال حاليا ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، متفوقا بفارق 7 نقاط عن النصر وصيفه، خصوصًا بعد تغلبه على العالمي في ديربي الرياض الأخير بنتيجة (3-0).

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