إعلامي سعودي: مهاجم النصر مظلوم بسبب تاليسكا.. وماني "صفقة جديدة" صنعها بيولي!

من الثلاثي الأفضل لقيادة هجوم العالمي؟

تلقى البرازيلي أندرسون تاليسكا، جناح النصر، انتقادات لاذعة بسبب تذبذب مستواه في الفترة الأخيرة وخصوصًا في مباراة فريقه الأخيرة أمام الشباب.

وتغلب النصر بصعوبة بالغة على الشباب بنتيجة (2-1)، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين

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ولعب تاليسكا ضمن التشكيل الأساسي للنصر، لكنه لم يقدم أداءً جيدًا، فقرر الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب العالمي، استبداله بعبد الرحمن غريب في الشوط الثاني، وسط مطالبات الجماهير باستبعاده من حسابات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتحدث الإعلامي السعودي هاني الداود، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "أكشن مع وليد" عن مستوى المحترفين في النصر، قائلًا: "مباراة النصر والشباب كانت لا تحتمل تواجد تاليسكا ورونالدو سويًا في أرض الملعب، لأن الثنائي لم يكن يؤدي الأدوار الدفاعية بشكل جيد".

وأضاف: "تاليسكا اختلف جذريًا من بعد الإصابة وأعتقد أنه حصل على مقعد في الفريق يستحقه أنجلو، والذي سيضيف الكثير للفريق، بخلاف البرازيلي الذي لا يزال يبحث عن إثبات وجوده".

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وتابع: "يجب أن يستبعد المدرب ستيفانو بيولي، تاليسكا من القائمة للاستفادة من هذا المقعد الأجنبي لحساب أنجلو، لأن مستوى تاليسكا يمثل علامة استفهام كبيرة، خصوصًا بعد الإصابة التي عاد بعدها للملاعب".

وتطرق الداود للحديث عن الجناح السنغالي ساديو ماني، قائلًا: "ماني يظهر بشكل مبهر تحت قيادة بيولي وكأنه صفقة جديدة حسمها النصر، لذلك يجب أن يكون ثلاثي هجوم النصر (ماني –رونالدو- أنجيلو) سيحدثون الفارق بشكل كبير".