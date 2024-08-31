إعلامي سعودي يوضح أسباب انخفاض الحضور الجماهيري في ملاعب الرياض

هل تؤثر العقبات المرورية على الجماهير؟

علق الإعلامي خالد الدلاك، على الجدل المثار بين الجماهير السعودية، بشأن انخفاض معدل الحضور الجماهيري في مباراة أندية الرياض بالدوري السعودي للمحترفين.

الدلاك، كتب في تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "سألني محايد .. (لماذا لا يحضر جمهور الهلال في الرياض؟)، فكانت الإجابة :"بيئة ملعب الامير فيصل بن فهد (الملز) بيئة غير مناسبة للحضور".

وأضاف: "ازدحام مروري في الوصول ومواقف قليلة ونادرة حول الملعب يضطر بسببها المشجع المشي لمسافات طويلة بالإضافة إلى الحفريات ووجود المضمار!".

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يذكر أن الهلال يحافظ على صدارة الدوري السعودي، بعدما حقق انتصارين على الأخدود (3-0) وضمك (3-2) في الجولتين الأولى والثانية من المسابقة، ليستهل رحلته بقوة نحو الحفاظ على لقبه.

في المقابل، بدأ النصر الموسم بتعثر أمام الرائد حيث تعادلا (1-1)، قبل أن يفوز في مباراة الجولة الثانية على الفيحاء بنتيجة (4-1).