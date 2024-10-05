تسيطر حالة من الإحباط لدى إدارة نادي الاتفاق، في ظل تراجع نتائج الفريق محليًا، والتي كان آخرها الخسارة بهدف دون رد أمام الرائد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الإعلامي السعودي بدر الصقري في حديثه لبرنامج "برا 18" على قناة "SSC": "وفقًا لمصادر قوية داخل الاتفاق، هناك حالة استياء كبير داخل النادي على مستوى الفريق تحت قيادة ستيفن جيرارد وطريقة عمله".

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وأضاف: "جيرارد له فضل كبير على الفريق وساهم في حل مشكلات كبيرة بالفريق، لكن هناك بعض الأسماء داخل إدارة الاتفاق ترى أن الإنجليزي لا يملك مقومات المدرب الناجح في المرحلة الحالية".

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وتابع الصقري: "لدي معلومة متأكد منها أن إدارة الاتفاق لا تستطيع إقالة جيرارد"، في إشارة إلى وجود ضغوط عليها للإبقاء على المدرب الإنجليزي.

وختم: الاتفاق لديه عناصر فنية جيدة، لكنه لا يستطيع تحقيق بطولة في ظل المنافسة الشرسة من الفرق السعودية الكبيرة".

وكان ستيفن جيرارد، قد عبر عن خيبة أمله بعد تجمد رصيد الاتفاق عند 10 نقاط في المركز السادس، بفارق 5 نقاط خلف المتصدر الهلال.

وقال المدرب الإنجليزي: "أتحمل مسؤولية الخسارة، ولا يمكنني أن أضع اللوم على لاعب أو على أي ظرف، سيكون من السهل ذلك، لكنني أرى بأني مسؤول عن هذه النتيجة.. وهذه المباراة الثانية التي نخسرها على ملعبنا".