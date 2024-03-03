إعلامي نصراوي يستهزئ بإنجازات جورج جيسوس .. وعضو شرف الهلال "يقصف جبهته"!

حرب تصريحات نصراوية - هلالية..

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رغم كم الأرقام القياسية التي يحققها المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس مع الهلال السعودي في الموسم الحالي، إلا أن هناك من يقلل منه بطريقة غريبة، ويشكك فيما يحققه.

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جيسوس يقود الزعيم خلال الموسم الجاري للسير في خطى ثابتة مغردًا بعيدًا عن كافة منافسيه، حتى وصل به لتحقيق الفوز في 25 مباراة متتالية بعد فوزه الأخير أمام الاتحاد (3-1)، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

لكن خرج الإعلامي النصراوي سعود الصرامي، موضحًا أنه يرى أن هذا ليس نجاحًا لجيسوس بقدر ما هو ضعف من كافة منافسيه..

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الصرامي قال: "ضعف إمكانيات الـ17 مدربًا المنافسين لمدرب الهلال، رغم قيمتهم المادية العالية جدًا جدًا كمدرب النصر (لويس كاسترو)، وأيضًا مدرب الاتحاد (مارسيلو جاياردو)، الذي هو من أعلى قيمة للمدربين في العالم، حتى أن هناك فرق أشرف عليها خمسة مدربين، لكن إمكانيات جميعهم جدًا جدًا جدًا متواضعة، لذا تحول ونال جيسوس لقب (المدرب العبقري) ولم يخسر أبدًا، إلا أن الحقيقة أن جيسوس انتهى مشواره في أوروبا".

هذا الطرح دفع حسن الناقور؛ عضو شرف الهلال، للرد على الصرامي، بطريقة ساخرة من العالمي..

الناقور كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بعد ما هزمهم واحد بعد الآخر يجيك هذا يقولك مو هو اللي عبقري، هم اللي ضعيفين إمكانيات، تذكرت أول الموسم يوم كنت أنا أضحك على سواليفهم لما كانوا يقولون كاسترو ممتع".

يذكر أن الهلال بقيادة جيسوس هزم النصر الموسم الجاري مرتين؛ الأولى في الدور الأول من دوري روشن (3-0)، والثانية في نهائي كأس موسم الرياض (2-0).

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