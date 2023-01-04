إعلامي سعودي: حفل لا يليق والنصر أظهر رونالدو وكأنه يعتزل!

الحفل الضخم أشاد به الكثيرون، وانتقده البعض بداعي أنه لا يليق بكريستيانو رونالدو

Shahid

رغم الإشادات الواسعة بحفل النصر السعودي الخاص بتقديم نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلا أن مستوى الحفل لم يعجب الإعلامي الرياضي السعودي ماجد المنيع.

النادي العاصمي قدم الدون أمس الثلاثاء، لجماهيره في حفل كبير، على استاد مرسول بارك، بعدما وقع معه عقدًا لمدة موسمين ونصف.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وقال المنيع، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "حفل بهذا المستوى لا يليق بحجم الهالة الإعلامية التي صاحبت رونالدو، تعاقدوا مع لاعب مقابل 100 مليون يورو في العام، لن أقول 200 مليون كما يقال، لكن لم يصرفوا 10 مليون ريال سعودي على حفل استقباله، الحفل كان عاديًا جدًا، لم نشعر خلاله أن هذا اللاعب هو من كسر الأرقام على مستوى العالم في قارة أوروبا".

"هذا لم يكن حفل تقديم صفقة، إنما حفل اعتزال لرونالدو، هو يودع جمهوره بكرات موقعة منه، الحفل لم يكن يليق بحدث تناقلته الصحف العالمية".

يذكر أن راتب الدون مع العالمي تخطى حاجز الـ200 مليون يورو سنويًا بحسب التقارير الصحفية المنتشرة عالميًا، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

Shahid