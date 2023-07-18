إعلامي اتحادي مدافعًا عن النصر: علينا التحرر من عقدة مسلي آل معمر!

اتهم زملائه الاتحاديين بمناصرة أنمار الحائلي باطلًا

هاجم الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد أبو هداية، إدارة ناديه برئاسة أنمار الحائلي، مصنفًا إياها ضمن الأضعف في تاريخ النادي، ومطالبًا زملائه من الاتحاديين بالتوقف عن الشماتة في النصر ورئيسه مسلي آل معمر.

منافسو النصر يتشمتون به منذ الأمس، بعد سقوط الفريق في هزيمة ثقيلة أمام سيلتا فيجو الإسباني بخماسية نظيفة، ضمن وديات معسكر البرتغال، وهي المباراة التي نُقلت عبر عدد من القنوات الأجنبية، على رأسها قناة "SPORT TV" البرتغالية.

وأمام هذه الشماتة، كتب أبو هداية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حتى تكون الأمور واضحة لبعض الإعلاميين المتلاعبين بالمعلومات والحقائق .. إدارة نادي الإتحاد بقيادة أنمار الحائلي إقتصادياً وإحترافياً وإدارياً من أضعف الإدارات التي مرت على الإتحاد 3 مواسم صفرية + قرارات إنضباطية +إستدعاءات وتحقيقات في اللجان المختصة + طرد إداريين + غرامات مالية إضافة الى أن النادي ( مديون ) بعشرات الملايين حتى هذه اللحظة! ومتذيل الكفاءة المالية ولم يبرح الفئة (ج) في الحوكمة منذ فترة طويلة برغم الدعم الذي حصلت عليه هذه الإدارة طوال هذه المواسم".

وأضاف: "وفي الموسم الأخير ولولا توفيق الله ثم جودة نونو سانتو ونتائجه الإيجابية لكان الوضع أسوأ ... اليوم مع ( الصندوق ) سيرتاح النادي من الإجتهادات الفردية و ستتوقف القرارات الإرتجالية والترزز على غير هُدى ، وهذا بحد ذاته نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى ثم رؤية ثاقبة تشكر عليها حكومتنا الرشيدة أيدها الله بنصره وعزته وتوفيقه".

أبو هداية اختتم: "بعض الإعلاميين يحتاجون تنشيط للذاكرة حتى يتحرروا من عقدة النصر ومسلي - لاترمي الناس بالطوب وبيتك من قزاز يامتذاكي أصلح الله شأنك، إحذروا التلاعب بالحقائق التاريخية ولا تستغفلوا الجماهير الرياضية".

يذكر أن النصر خرج الموسم الماضي بخفي حنين، فيما حصد الاتحاد لقبي كأس السوبر السعودي ودوري روشن.