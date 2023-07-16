إعجاب يكشف مستقبله .. أوريليان تشواميني يوجه رسالة قوية إلى ليفربول!

الفرنسي الشاب أوضح قراره بشأن مستقبله واحتمالية الانتقال إلى ليفربول..

بعد شائعات ارتباطه بالانتقال إلى نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أثار الفرنسي أوريليان تشواميني نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني الجدل بعد تصرف مثير بحق "الريدز" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ريال مدريد نجح في التعاقد مع تشواميني في صيف 2022 قادمًا من موناكو الفرنسي في صفقة بقيمة 80 مليون يورو، بعد صراع قوي مع ليفربول بالتحديد.

وعلى الرغم من الشائعات التي تحدثت عن رغبة ليفربول في التحرك نحو تشواميني، إلا أن اللاعب قد سحق تلك الأخبار بعد إعجابه بتغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ونقل حساب "RMadrid actu" من الصحفي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أن ريال مدريد قرر أن تشواميني ليس للبيع.

وكتب الحساب المختص في أخبار النادي الملكي: "تشواميني ليس للبيع، هل تفهم يا ليفربول؟"، ليبدي الفرنسي الشاب إعجابه بتلك التغريدة.

ليفربول يسعى بالفعل إلى إعادة بناء خط الوسط بعد رحيل أكثر من لاعب بنهاية الموسم الماضي، مع احتمالية رحيل الثنائي جوردان هندرسون وفابينيو إلى الدوري السعودي، وهو ما سيضطر ليفربول إلى إجراء المزيد من التعاقدات خلال الفترة المقبلة.