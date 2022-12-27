إعجاب معلق حتى 2024 .. ريال مدريد يريد ضم ديفيس

ريال مدريد يواصل سياسة التعاقد مع أبرز النجوم الشباب، ووجه أنظاره نحو ألفونسو ديفيس.

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني سيواصل العمل على سياسته الجديدة في التعاقدات، وذلك بعدما وضع الكندي ألفونسو ديفيس ظهير نادي بايرن ميونخ الألماني على رأس قائمة أولوياته.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع ديفيس، لكن النادي الملكي لن يبدأ هجومه للتعاقد مع اللاعب حتى صيف 2024.

وحسب الصحيفة، فإن التقارير التي حصلت عليها الأمانة الفنية في ريال مدريد كانت حاسمة، بالنظر إلى ما يملكه ديفيس من قوة وسرعة مذهلة وخبرة على أعلى مستوى تنافسي ممكن.

ويرى ريال مدريد أن ديفيس هو أفضل خيار ممكن لتعزيز الجبهة اليسرى في السنوات القادمة، ولذلك لن يتوانى النادي الملكي عن محاولة ضمه.

السبب في قرار ريال مدريد بالانتظار حتى صيف 2024، هو أن عقد ديفيس مع بايرن ميونخ يمتد حتى صيف 2025، لذلك ستكون المفاوضات لعمليات أخرى مثل تلك التي حدثت مع توني كروس، أو إيدين هازارد.

ويعد ديفيس أغلى ظهير أيسر حاليًا في العالم، حيث تصل قيمته السوقية إلى 67.8 مليون يورو، وقرر ريال مدريد الانتظار حتى العام الأخير من عقده مع بايرن ميونخ لمحاولة إتمام الصفقة بقيمة معقولة.