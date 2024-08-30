إعارة أخرى.. فرصة جديدة لإنقاذ مسيرة شاب ريال مدريد!

هل تسير الأمور بشكل جيد هذه المرة مع اللاعب البرازيلي؟

أعار ريال مدريد رسميًا لاعبه البرازيلي رينير جيسوس إلى نادي غرناطة، كي يمنح للاعب قبلة أمل للعودة إلى مصاف الفرق الكبرى من خلال تجربة جديدة، حتى إن كان على مستوى الدرجة الثانية الإسبانية.

مدة الإعارة التي يتحمس لها مدرب غرناطة ماتيو توجنوزي، ستكون عامًا واحدًا فقط، مع تحمل ريال مدريد جزءًا من راتب اللاعب.

مع وصوله إلى ملعب "لوس كارمينيس" ستكون أمام جيسوس فرصة أخرى لإثبات كفاءته وتأهيل غرناطة للدرجة الأولى من جديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إعارات عديدة لم يثبت جيسوس نجاحًا بها، سواء في جيرونا أو فروزينوني أو بوروسيا دورتموند، الكل ينتظر رغبة أي فريق في شراء عقده من ريال مدريد.

بعمر 22 عامًا يستطيع جيسوس إثبات نفسه مع لاعبين مثل سيرجيو رويز ومانو تريجيروس اللذين سبق لهما اللعب في الدرجة الأولى ويستطيعان أن يفهما متطلبات لاعب ريال مدريد المعار.