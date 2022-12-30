إضاءة تمثال المسيح ومراسم تشبه جنازة إليزابيث.. هكذا تودع البرازيل "ملكها"

رحيل يليق بـ بيليه

أُضيء تمثال المسيح الموجود في البرازيل باللونين الأخضر والأصفر الليلة الماضية في ظل حزن الشعب على وفاة أسطورة كرة القدم بيليه، وقد أعلن الرئيس جايير بولسونارو الحداد ثلاثة أيام بعد وفاة أسطورة كرة القدم أمس بسبب فشل أعضاء متعددة نتيجة سرطان القولون.

إضاءة تمثال المسيح بألوان العلم البرازيلي تمثل طقسًا دبلوماسيًا يحدث أثناءبلا وفاة الملوك والرؤساء وعلامة على التأبين الرسمي من قبل دولة البرازيل.

ليس في وطنه فحسب، ففي المملكة المتحدة تمت إضاءة قوس ملعب ويمبلي بألوان البرازيل.

جنازة بيليه سيكون تشييعها رسميًا، وستتم يوم الإثنين في ملعب فيلا بيلميرو في سانتوس أين صال بيليه وجال.

وسيكون ذلك في ثاني أيام الرئيس لولا دا سيلفا في منصبه، إذ سيتسلمه رسميًا يوم الأحد، ثم ستجرى عمليات الدفن بشكل رسمي في العاشرة صباح الثلاثاء بعد موكب ضخم.

هذه المراسم تمت مقارنتها في العديد من الوسائل الإعلامية حول العالم، بمراسم تأبين الملكة إليزابيث التي وافتها المنية في وقت سابق من 2022 أيضًا، بيليه "ملك" أيضًا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ليس هذا لقبًا فقط!.