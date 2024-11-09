إصرار يحبه الجمهور.. كوبارسي ينتصر على برشلونة في "معركة القناع!"

عناد المراهقين ينتصر على حكمة الكبار!

ظهر نجم دفاع برشلونة باو كوبارسي في تدريبات النادي الكتالوني اليوم السبت، وهو يرتدي قناعًا واقيًا على وجهه، في محاولة لتلافي أخطار الإصابة التي تعرض لها أمام النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا.

وتسببت إصابة كوبارسي على مستوى الوجه إثر احتكاكه مع لاعب النجم الأحمر الصربي أوروش سبايتش في تلقي الدولي الإسباني 10 غرز جراحية على مستوى الوجه، ما يستتبع ارتداء قناع في الفترة المقبلة حال الاستمرار في اللعب.

وخلال الساعات الأخيرة، نشرت تقارير إسبانية أن كوبارسي مصر على خوض مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة على ملعب الأول في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، وأن النادي الكتالوني بدأ في تحضير قناع له لخوض المباراة بعد استشارة الطاقم الطبي.

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وفي التدريبات، ظهر كوبارسي مرتديًا القناع الأسود، مع وجود آثار للإصابة حتى الآن، ونشر النادي الكتالوني عبر حساباته المختلفة صورة كوبارسي بالقناع مع رموز تعبيرية توحي بقوة اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا فقط.

ويعد كوبارسي من أهم العناصر في تشكيلة المدرب هانز فليك، ويكون ثنائية رائعة في قلب الدفاع مع إنييجو مارتينيز صاحب الـ 33 عامًا، تمزج الشباب بالخبرة وتقود برشلونة لأداء دفاعي متزن للغاية.