إصرار بنزيما يثير الرعب في ريال مدريد قبل مونديال الأندية

مخاوف من عودته بشكل مبكر

تحيط الشكوك حول جاهزية المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع اقتراب مشاركة الفريق بنصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء القادم.

بنزيما تعرض للإصابة خلال فوز ريال الأخير يوم الخميس الماضي على فالنسيا بثنائية نظيفة، ولكن كارلو أنشيلوتي خرج بعد المباراة ليقلل من أهمية هذه الإصابة مشيرًا إلى أنها ضربة خفيفة.

موقع "relevo" الإسباني أكد أن الجهاز الطبي لريال كان يخطط لإبعاد اللاعب عن المباراتين التاليتين أمام ريال مايوركا بالإضافة لنصف نهائي مونديال الأندية، وذلك لمعاناته من إجهاد عضلي أقوى مما اعتاد عليه.

وأشار إلى أن التوجه السائد في ريال هو عدم المخاطرة ببنزيما، لأن كأس العالم للأندية حدث مهم ولكن دوري أبطال أوروبا أكثر أهمية، حيث يلعب الفريق يوم 21 فبراير أمام ليفربول في ذهاب دور الـ16.

المفاجأة كانت قدرة بنزيما الفائقة على التعافي سريعًا من إصابته أمام فالنسيا، لكن هناك حالة من الرعب من تكرار ما حدث له ببداية الموسم، بمعاناته من إصابة أبعدته عن 9 مباريات وتسببت في غيابه عن كأس العالم.

ومن المتوقع أن يفضل أنشيلوتي الاعتماد على الجناح البرازيلي رودريجو بمركز الجناح ضد مايوركا، والانتظار قليلًا لإشراك بنزيما مرة أخرى بعد إصابته ضد الخفافيش.

يذكر أن بنزيما البالغ من العمر 35 سنة نجح في تسجيل 13 هدفًا وصنع 3 في 21 مباراة لريال بكل البطولات هذا الموسم.