بعد إصابته .. حقيقة "إجبار" الهلال على فسخ عقد نيمار

حسم الجدل في مستقبل نيمار "قانونيًا" مع نادي الهلال بعد إصابته

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لا تزال توابع إصابة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تثير الكثير من الحبر، في وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

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الفحوصات أثبتت معاناة نيمار من "قطع" في الرباط الصليبي للركبة؛ بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق.. رد القانوني الرياضي أحمد الأمير، على أخبار ضرورة "فسخ" نادي الهلال، عقد الساحر البرازيلي؛ إذا أراد التعاقد مع لاعب أجنبي بديل.

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وكتب الأمير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "يحق لنادي الهلال، تسجيل لاعب بديل، خارج فترات التسجيل؛ بعد تأكيد التقرير الطبي، عدم مشاركة نيمار مع الفريق الأول، حتى الميركاتو الشتوي القادم (يناير 2024)".

وكشف القانوني الرياضي، عن أن الزعيم الهلالي، ليس في حاجة لـ"مخالصة" نيمار جونيور أو فسخ عقده مع الفريق الأول؛ من أجل تسجيل أي لاعب بديل.

وأوضح أحمد الأمير، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أقر تسجيل لاعبين أجانب في قوائم الأندية - بدون تحديد عدد معين -، بداية هذا الموسم 2023-2024.

وشدد الأمير على أنه بناءً على ذلك؛ فإن شرط توفر "الخانة الشاغرة"، موجود لدى الهلال، ويحق له تسجيل أي لاعب، دون فسخ عقد ساحره البرازيلي.

جدير بالذكر أن الهلال، تعاقد مع نيمار في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا.

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