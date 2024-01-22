"إصابته أكثر خطورة من المتوقع" .. وكيل محمد صلاح يكشف عن مفاجأة بعد مغادرته معسكر مصر

مفاجأة جديدة في أزمة إصابة محمد صلاح

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كشف رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن تطورات الحالة الصحية للاعب؛ بعد إصابته الأخيرة مع منتخب بلاده، في بطولة كأس أمم إفريقيا.

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صلاح تعرض للإصابة، خلال مباراة منتخب مصر أمام غانا، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوتِ ديفوار على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وفي البداية.. قيل إن مهاجم ليفربول، سيغيب عن مباراتي مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات وثمن النهائي - حال التأهل -، قبل أن يفاجئ اللاعب الجميع، بقرار العودة إلى إنجلترا، ومغادرة معسكر الفراعنة في كوتِ ديفوار.

وعن ذلك يقول عباس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين: "إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يعتقد في البداية.. سيغيب لمدة تتراوح من 21 إلى 28 يومًا، وليس مباراتين".

وأوضح وكيل أعمال محمد صلاح، أن اللاعب رأى أن أفضل فرصة للعودة للمشاركة مع منتخب مصر، في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا؛ الخضوع لإعادة تأهيل مكثف للغاية، في إنجلترا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، يصارع للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023؛ حيث يحتل وصافة المجموعة الثانية برصيد نقطتين فقط، قبل مواجهة الرأس الأخضر "المتصدر"، بعد قليل.

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