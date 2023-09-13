بعد إصابته "المقلقة" .. الكشف عن مصير حسان تمبكتي داخل الهلال!

جماهير الهلال عاشت في قلق خلال الساعات الماضية

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ساعات من الخوف عاشتها جماهير نادي الهلال؛ بعد الجدل الكبير بشأن إصابة النجم الدولي حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

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تمبكتي تعرض للإصابة، خلال مشاركته في خسارة منتخب السعودية الأول لكرة القدم (0-1)، أمام نظيره الكوري الجنوبي، على ملعب "جيمس بارك"، الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد لإنجليزي، أمس الثلاثاء.

وتضاربت الأنباء بشأن إصابة المدافع الدولي البالغ من العمر 24 سنة؛ حيث قال البعض إنها مجرد كدمة، بينما زعمت تقارير أخرى، بتضرر أربطة ركبة اللاعب.

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وفي هذا السياق.. حسم الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، مصير إصابة حسان تمبكتي؛ بعد هذا التضارب الكبير في الأخبار، والذي تسبب في نشر الرعب بين جماهير الزعيم الهلالي.

وكشف العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن إصابة تمبكتي، عبارة عن كدمة بسيطة في الركبة، دون تضرر الأربطة.

وأعلن الإعلامي الرياضي، جاهزية مدافع الهلال الدولي، للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم، في الديربي أمام نادي الرياض، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وما يؤكد بالفعل، عدم معاناة تمبكتي من إصابة خطيرة، كما كان يخشى البعض؛ مشاركته في التدريبات الاستشفائية للفريق الهلالي، مساء اليوم الأربعاء.

SHAHID