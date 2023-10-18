موقف رائع من محترف الهلال تجاه أحد الأطفال

لم يؤثر الحزن الذي يسيطر على البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، وحالة البكاء التي دخل بها عقب تعرضه للإصابة، على إنسانيته تجاه طفل من مشجعيه.

البرازيلي تعرض للإصابة فجر اليوم الأربعاء، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوروجواي، خرج على إثرها باكيًا، وسط شكوك عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وخرج نيمار من الاستاد المستضيف للقاء على عكازين وبقدم محكوم بجبيرة، لحين خضوعه لفحوصات طبية وأشعة، لتحديد حجم إصابته بشكل رسمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثناء خروجه، قابله أحد الأطفال لالتقاط صورة تذكارية له، ليرد عليه نيمار بترحاب شديد وابتسامة، محققًا رغبته.

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بهزيمة البرازيل بثنائية نظيفة، لتتراجع للمركز الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم أمريكا 2026 برصيد سبع نقاط، مبتعدة بفارق خمس نقاط عن الأرجنتين؛ صاحبة الصدارة.