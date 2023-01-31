إصابة مزمنة .. مفاجأة حول وضع سلمان الفرج الطبي

الهلال استبعد قائده من قائمة المشاركة في كأس العالم للأندية لعدم اكتمال شفائه من الإصابة

Shahid

مفاجأة من العيار الثقيل قد تعرقل مسيرة سلمان الفرج؛ قائد الهلال والمنتخب السعودي، في الملاعب، وتتسبب في غيابه لفترات طويلة خلال السنوات المقبلة.

الزعيم أعلن غياب الفرج عن المشاركة في كأس العالم للأندية الذي سينطلق غدًا الأربعاء، في المغرب، لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022، إذ خرج مصابًا من أول مباراة أمام الأرجنتين، ومنذ ذلك الحين لم يشارك في أي مباراة سواء مع المنتخب أو الهلال.

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وفي هذا السياق، تحدث ثامر الشهراني؛ أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات، عن وضع سلمان الصحي، مؤكدًا أنه يعاني من إصابة مزمنة ستظل تلاحقه كل فترة وتتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة أطول في كل مرة.

الشهراني استعرض وضع الفرج الصحي خلال الثلاث سنوات الماضية، إذ أنه في 2019 خضع لعملية جراحية لتحرير أوتار مفصل الحوض، وبعد ثلاثة أشهر فقط، خضع لعملية الفتق، فيما كانت الإصابة محل الأزمة هي التي تعرض لها عام 2021 خلال ديربي النصر، وقتما أصيب بالتواء في أربطة الكاحل الداخلية، وأجرى جراحة في مفصل القدم.

إصابة عام 2021 تجددت وتعرض لالتواء ثانٍ في مونديال قطر، وهنا أوضح أخصائي العلاج الطبيعي أن هذه الإصابة تسببت في عدم ثبات مزمن في مفصل الكاحل، وهو ما يؤدي لآلام مستمرة في العظام والعضلات، تتجدد كل فترة.

يذكر أن الفرج لم يشارك في أي مباراة مع الهلال منذ 16 سبتمبر 2022، في ظل ملاحقة الإصابات له، بينما كانت بداية عودته في ديسمبر الماضي عند المشاركة مع الأخضر في مونديال قطر، لكنه أصيب في أول مباراة.

Shahid