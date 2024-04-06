إصابة مروعة .. تقرير طبي يحبط الأهلي بشأن حالة "مجرشي" وموعد عودته

قناع خاص يحمي لاعب الأهلي من الخطر

تلقت جماهير النادي الأهلي، أنباء سيئة، بشأن الحالة الطبية للاعب علي مجرشي، الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الوحدة، أمس الجمعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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وسقط مجرشي على أرض الملعب مغشيًا عليه، بعد صدام عنيف بالرأس مع أحد لاعبي الوحدة، استدعى دخول الفريق الطبي لإجراء الإسعافات الأولية ومن ثم تم نقله إلى المستشفى بسبب خطورة الموقف.

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وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن مجرشي تعرض لكسر في عظام الوجه، بسبب الصدام العنيف بالرأس بينه وبين لاعب الوحدة، وبذلك سيغيب عن الفريق الأهلاوي لنهاية الموسم الجاري.

وأكد ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات العظام، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، أن إصابة مجرشي قوية، ومدة التعافي منها تعتمد على عدة عوامل منها شدة الكسر وأثره.

وأضاف: "بناءً على التئام الكسور غالبًا (٣-٤ أسابيع) قد لا يمارس الرياضة، وبعدها يبدأ في تدريبات فردية متدرجة، خلال (٥-٦ أسابيع) بعد الكسر، للعودة إلى التدريبات الجماعية".

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وختم: "على الأغلب سيستخدم علي مجرشي خلال الفترة الأولى من العلاج، قناعًا خاصًا لحماية الوجه".

SHAHID