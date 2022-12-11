الأخبار المباريات
كأس العالم

إصابة لابورتي قد تمنح راموس "قبلة الحياة" في كأس العالم

علي سمير
6:47 م غرينتش+3 12‏/11‏/2022
Sergio Ramos Spain
إصابة مُروعة للمدافع الإسباني

تعرض أيمريك لابورتي مدافع مانشستر سيتي، لإصابة مُروعة بعد يوم واحد فقط من الاستدعاء لقائمة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم.

لابورتي شارك في هزيمة سيتي أمام برينتفورد بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم، السبت، في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.

المدافع الإسباني سقط في بداية الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة قوية في الرأس، وعاد إلى أرض ملعب الاتحاد في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

ورغم عودته وقيامه بربط رأسه بعد النزول، إلا أن الشكوك ظهرت حول جاهزية اللاعب من أجل المشاركة في مونديال قطر مع منتخب بلاده.

وفي حالة عدم جاهزيته، قد يفتح ذلك الباب أمام قيام لويس إنريكي مدرب إسبانيا، باستدعاء سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان بدلًا منه بقائمة الفريق.

يذكر أن إسبانيا تقع في المجموعة الخامسة من المونديال، حيث تلعب مع كل من اليابان وكوستاريكا وألمانيا.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)