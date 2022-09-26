إصابة كوستا تهدد مشاركته مع الاتحاد ضد النصر في الكلاسيكو

هل يقع نونو سانتو في ورطة؟!

كشفت تقارير صحفية اليوم عن إمكانية غياب أحد محترفي الاتحاد عن مواجهة الكلاسيكو ضد النصر في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الرياضي محمد الرحبي على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث ذكر أن هيلدر كوستا مهدد بعدم المشاركة.

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وأكد الرحبي أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية قد تجعل مواجهته للنصر في لقاء السوبر صعبة للغاية في ظل ضيق الوقت المتاح أمامه.

وبحسب ما ذكر الصحفي فاللاعب لم يظهر في تدريبات فريقه التي أقيمت مساء الأحد حيث غاب عن التدريبات الجماعية لكنه عمل بشكل فردي.

وقام اللاعب ببعض التدريبات البدنية الخفيفة وركض حول العمل مع مدرب اللياقة في النادي السعودي أثناء التدريبات الجماعية لزملائه في الفريق.

جدير بالذكر أن الاتحاد يدخل مواجهة الكلاسكيو ضد النصر وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد عشر نقاط، بينما يحتل النصر المركز الرابع بتسع نقاط.