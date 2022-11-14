إصابة في الساق .. فاتي يتعرض لحادث سيارة

توقيت ليس مثالياً قبل المونديال

أفادت أنباء بتعرض نجم برشلونة وإسبانيا الشاب أنسو فاتي لحادث سيارة بعد اصطدامه بدراجة نارية مساء الأحد.

وبحسب "Carrusel Deportivo"، تعرض النجم الشاب لحادث أثناء ركن سيارته بعد أن صدم سائقاً لدراجة نارية.

⚠️⚽️ Incidente de tráfico de Ansu Fati



👉 Estaba intentando aparcar su coche en Barcelona cuando un motorista se cruzó y chocó contra él



➡️ El motorista tiene roto el tobillo y Ansu Fati fue hasta el hospital para acompañarle y saber su estado



📻 Informa @rodrigonzalez8_ pic.twitter.com/EEQVf90Eb9 — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 13, 2022

وقال التقرير إن سائق الدراجة تعرضت لإصابات بالغة على مستوى الساق والقدم، وتم نقله للمستشفى، وذهب معه لاعب برشلونة للاطمئنان عليه.

ولم يتعرض فاتي للإصابة في الحادث بحسب التقرير، وأن سائق الدراجة هو من تعرض للضرر كاملاً من الحادثة بسبب الاصطدام مع سيارة اللاعب.

يذكر أن فاتي حاضر في تشكيل إسبانيا الذي أعلنه المدير الفني لويس إنريكي قبل أيام لخوض غمار كأس العالم 2022.