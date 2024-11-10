بعد إصابة سالم الدوسري .. نايف هزازي مهاجمًا مشعل صبياني: ماذا نسمي هذا التعمد؟!

لاعب الاتفاق في مرمى النيران بسبب نجم الهلال..

هجوم جم يتعرض له حاليًا مشعل الصبياني؛ لاعب الاتفاق، على إثر تدخله العنيف على قدم سالم الدوسري؛ جناح الهلال، قبل مرحلة مهمة من مسيرة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

التورنيدو كان قد شارك في مواجهة الهلال أمام الاتفاق أول أمس الجمعة، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

لكن شهدت الدقيقة 73 من عمر المواجهة تدخل عنيف من الخلف من الصبياني على قدم الدوسري، ليتم نقل الأخير إلى المستشفى بعدما باءت محاولات علاجه على أرض الملعب بالفشل، ومن ثم تأكدت إصابته في مفصل القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كثيرون اتهموا لاعب النواخذة بأنه تعمد إصابة الدوسري، أحد هؤلاء هو نايف هزازي؛ لاعب المنتخب السعودي الأسبق، الذي أكد كذلك أن تلك الإصابة خسارة كبيرة للأخضر.

وكتب هزازي عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات": "إصابة سالم الدوسري خسارة كبيرة للمنتخب .. والله حرام عليك ياخي ليش يعني هذا التعمد من الضرب وتحرمنا من لاعب مثل سالم بالمنتخب بوقت حساس جدًا".

وأضاف موجهًا حديثه للاعب الاتفاق: "نفسي اعرف ليه بس، تدخل ما تدري وش تسميه!!".

Naif Hazazi SC

يذكر أن المنتخب السعودي يستعد حاليًا لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا؛ المقرر لهما يومي 14 و19 من نوفمبر الجاري على الترتيب، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل الأخضر هاتين المباراتين تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي هيرفي رينارد بعد إقالة روبرتو مانشيني، الذي قاد السعودية لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد خمس نقاط فقط من أربع مواجهات، متأخرة عن اليابان؛ صاحبة الصدارة، بخمس نقاط، لكنها تتساوى مع أستراليا "الوصيفة" في النقاط وتتأخر بفارق الأهداف.