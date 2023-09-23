النادي الكتالوني يعاني!

تعرض النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

جاء هذا في الدقيقة الـ 36 من عمر المباراة حيث غادر الملعب وحل الشاب بابلو جافي بديلًا له، بعد لحظات من التدخل الذي قام به على بامبا لاعب سيلتا فيجو.

اللاعب الهولندي حاول الحصول على الكرة من نجم وسط سيلتا، لكن بامبا سقط عليه واستمر اللعب لكن كان دي يونج يعرج حتى تم استبداله.

ما هي الإصابة التي تعرض لها فرينكي دي يونج ضد سيلتا فيجو؟

تعرض دي يونج لإصابة على مستوى الكاحل وهو ما دفعه لمغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول.

اللاعب الذي قدّم مباراة مميزة لم يستمر طويلًا في الميدان وبدا عاجزًا عن استكمال المواجهة.

برشلونة أصدر بيانًا رسميًا أكد فيه إصابة اللاعب بالتواء في الكاحل الأيمن من الجهة العليا، موضحًا أنّ فترة تعافيه هي ما تحدد موعد عودته.

مدة غياب فرينكي دي يونج عن برشلونة بعد الإصابة

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ المؤشرات غير مطمئنة، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن المشاركة في المباريات حتى نهاية نوفمبر المقبل، أي أنّ النادي الكتالوني سوف يخسر خدمات الهولندي لمدة شهرين.

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخرًا في النتيجة حتى الدقيقة الـ 80.

جدير بالذكر أن برشلونة يلعب منتصف هذا الأسبوع يوم الثلاثاء أمام مايوركا قبل أن يواجه إشبيلية يوم الجمعة.