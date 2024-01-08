إصابة جديدة تضرب السعودية .. وتطورات عن نجم الهلال بعد اتهامات التمرد والتخاذل!

ماذا يحدث في معسكر منتخب السعودية قبل كأس آسيا؟

يبدو أن سوء الحظ يلاحق منتخب السعودية الأول لكرة القدم، قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

قرعة كأس أمم آسيا؛ أسفرت عن تواجد الأخضر السعودي، في المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات عمان وتايلاند وقيرغيزستان.

منتخب السعودية أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، إصابة متوسط الميدان الشاب عباس الحسن، قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة القارية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار المنتخب، إلى أن الأشعة التي خضع لها الحسن؛ أثبتت تعرضه لإصابة عضلية في الساق، وحاجته للخضوع إلى برنمج علاجي وتأهيلي.

وعانى منتخب السعودية الأول، من عديد الإصابات في الأيام الماضية؛ أبرزها الجناح الشاب أيمن يحيى، والذي تؤكد جميع القارير، عدم قدرته على المشاركة في كأس آسيا.

وعلى جانب آخر.. انتظم محمد البريك، ظهير أيمن نادي الهلال، في تدريبات المنتخب السعودي الجماعية، مساء اليوم الإثنين، وذلك بعد غيابه اليومين الماضيين، عقب استدعائه العاجل من المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، والذي فتح الباب لعديد التكهنات بشأن تخاذل اللاعب وتمرده.