إصابة جديدة .. الأهلي مهدد بخسارة نجمه مرة أخرى

ضربة جديدة للنادي الأهلي في مباراة ضمك

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تعرض النادي الأهلي السعودي، لضربة جديدة؛ بإصابة أحد نجومه، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ضمك، مساء اليوم الخميس.

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الأهلي فرط في تقدمه بهدفين؛ ليسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة، إصابة النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، جناح قلعة الراقي، وخروجه من أرضية الملعب، في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

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وعن ذلك يقول الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب: "ماكسيمين لم يتعرض لإصابة مباشرة.. واضح أنه اشتكى منها قبل التبديل؛ لأنه كان (يعرج)، وليس لديه قدرة في الانطلاقات".

وأشار الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن الفحص الذي خضع له النجم الفرنسي، كان على العضلة الأمامية في الفخذ؛ حيث من المقرر إجراء فحوصات أخرى وأشعة، للتأكد.

وأعرب أخصائي العلاج الطبيعي، عن أمنيته في أن لا تكون إصابة ماكسيمين، عبارة عن تمزق عضلي؛ لأنه سيغيب وقتها أسبوعين على الأقل، يمكن أن تزيد كثيرًا.

جدير بالذكر أن آلان سانت ماكسيمين، عانى من إصابات عديدة؛ منذ الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في صيف العام الحالي.

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