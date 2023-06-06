إصابة تهدد حلم بيب جوارديولا .. ضربة قوية لمانشستر سيتي قبل نهائي دوري الأبطال

سارة عطية
Kyle Walker Jack Grealish Manchester City Real MadridGetty
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غموض موقف مدافع مانشستر سيتي من المشاركة في نهائي دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، تعرض فريق مانشستر سيتي لضربة قوية بعد إصابة أحد عناصره الأساسية قبل نهائي دوري الأبطال.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة حاسمة ضد إنتر ميلان يوم السبت المقبل في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن نجم مانشستر سيتي كايل ووكر، قد لا يشارك في المباراة، ويعاني المدافع الإنجليزي من مشكلة في ظهره ولهذا السبب لم يحسم قرار مشاركته في النهائي.

وقال جوارديولا تعليقًا على الأمر: "كان يعاني من مشكلة في ظهره بالأمس ولم يكن على ما يرام واليوم أصبح أفضل قليلاً لم نرغب في المجازفة معه وسنرى كيف هو في الأيام المقبلة".

ولم يشارك ووكر في الجلسة التدريبية المفتوحة للجمهور التي أجراها مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء.

وشارك ووكر، صاحب 33 عامًا في 38 مباراة رسمية هذا الموسم ولا تألق بشدة خلال مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

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