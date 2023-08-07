إشبيلية يفسح الطريق أمام النصر للتعاقد مع نجم ليفربول ولكن..

علي رفعت
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الصفقة قد تكون سهلة على النصر!

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أكدت تقارير صحفية أن الطريق مفتوح أمام نادي النصر من أجل التعاقد مع اللاعب الإسباني تياجو ألكانتارا من صفوف ليفربول الإنجليزي في ظل غياب المنافسين.

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جاء هذا بحسب ما أوضح فابريتسيو رومانو، الذي أكد أن نادي إشبيلية الذي ارتبط مؤخرًا بالحصول على خدمات اللاعب لا يفاوضه ولا يتحدث مع ليفربول بشأنه.

وأكد رومانو في الوقت نفسه أن تياجو لا يركز في الوقت الحالي إلا على فريقه الحالي ليفربول، وهي أنباء سيئة للنصر بكل تأكيد في ظل اهتمام بضم اللاعب.

وكان الإعلامي الرياضي أحمد الكاموخ، قد أعلن عن تحرك عاجل من الإدارة النصراوية للتعاقد مع النجم الإسباني متوسط ميدان ليفربول.

جدير بالذكر أن عقد ألكانتارا في صفوف ليفربول لا ينتهي سوى بنهاية الموسم الجديد، مما يعني أن رحيله إلى النصر أو أي فريق آخر يستدعي وجود اتفاق بين كافة الأطراف.

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108982 الأصوات