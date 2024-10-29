"الأدمن لن يسافر إلى باريس" .. إشبيلية ينضم إلى كتيبة الشامتين في خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية

ريال مدريد يسقط في فخ المتربصين

أسعدت خسارة فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، لصالح لاعب خط الوسط الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي، عددًا كبيرًا من كارهي النجم البرازيلي، وما أكثرهم في الوقت الحالي.

وحل فينيسيوس في المركز الثاني بترتيب جائزة "بالون دور"، خلف رودري الفائز ببطولة الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا والدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في الموسم المنصرم.

وقاطع فينيسيوس (24 عامًا) الحفل مع ناديه ريال مدريد، حيث رأى أنه تعرض للظلم في هذا السباق، رغم فوز مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي فاز بجائزة أفضل مدرب هذا العام وفاز النادي نفسه بجائزة أفضل فريق للرجال في 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع مقاطعة ريال مدريد للحفل، نشر الحساب الرسمي لنادي إشبيلية على منصة "X" (تويتر سابقًا)، تغريدة سخر فيها من قرار النادي الملكي، حيث وضع صورة لقميص إشبيلية وقال: "الأدمن لن يسافر إلى باريس بعد أن تم إخباره، بأنه لن يفوز بجائزة الكرة الذهبية".

وكان فينيسيوس أحد أهم أسباب فوز ريال مدريد في الموسم المنصرم ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الإسباني، حيث سجل 24 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في 39 مباراة لعبها بالقميص الملكي.وضمت قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2024، 5 لاعبين من نادي ريال مدريد وهم: "فينيسيوس جونيور (الثاني)، جود بيلينجهام (الثالث)، داني كارباخال (الرابع)، كيليان مبابي (السادس)، توني كروس (التاسع)".