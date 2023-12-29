"إشارة واضحة للتحرك".. برشلونة يريد انتزاع "قلب جيرونا"!

مخطط كتالوني لخطف قائد حملة "الحصان الأسود"

كشفت تقارير صحفية، عن صفقة جديدة يسعى برشلونة خلفها من أجل تعزيز خط وسطه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن الصحفي جيرارد روميرو، عبر قناته على منصة "تويتش"، أن إدارة برشلونة تبحث عن صيغة لدفع الشرط الجزائي في عقد أليكس جارسيا، قائد جيرونا، والذي يصل إلى 20 مليون يورو.

وأشار روميرو، إلى أن الفكرة الأساسية في خطة برشلونة هي تضمين لاعبين ضمن الصفقة لتقليل هذا الرقم، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تحاصر البارسا خلال الموسمين الأخيرين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان التصريح الأخير لأليكس جارسيا قبل مباراة فريقه جيرونا ضد برشلونة، هو ما حفز إدارة البلوجرانا للتحرك من أجل ضمه، حيث أبدى رغبته في ارتداء قميص برشلونة في مرحلة ما من حياته المهنية.

ويبلغ جارسيا 26 عامًا، وخاض خلال الموسم الحالي 18 مباراة في الدوري الإسباني سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 فرص حاسمة لزملائه.

ويعد جيرونا بمثابة الحصان الأسود هذا الموسم في الليجا، حيث ينافس بقوة على اللقب مع ريال مدريد، الذي يتقدم عنه في الصدارة فقط بفارق الأهداف، بينما يتقدم على برشلونة بـ7 نقاط كاملة، بعد مرور 18 جولة.