إشارة لمستقبل أنشيلوتي في ريال مدريد .. الكشف عن مصير نجله!

أنشيلوتي يلمح للبقاء حتى نهاية عقده مع مدريد!َ

ارتبط دافيد أنشيلوتي نجل المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ومساعده في الجهاز الفني، بالعب دور الرجل الأول لأول مرة في مسيرته المهنية، حيث وضعت تقارير صحفية عديدة اسمه ضمن خيارات نادي بازل السويسري لتعيين مدرب جديد للفريق، ويبدو أن أنشيلوتي الأب استغل هذا الأمر للتلميح حول مستقبله مع ريال مدريد.

وتحدث كارلو أنشيلوتي إلى إذاعة "راديو راي 1" الإيطالي وأكد أن دافيد حصل على رخصته التدريبية، وبالرغم من ذلك قال أنه سيبقى بجانبه للموسم المقبل.

وقال أنشيلوتي: "اقترب دافيد من نهاية دورة تدريب "UEFA Pro" في ويلز، وسوف تنتهي في مايو وبعد ذلك سيكون قادرًا على تدريب أي فريق، لكن ليس بازل، إنه يشعر بالرضا هنا ونريد البقاء معًا في الوقت الحالي، في اليوم الذي يريد أن يبدأ فيه بمفرده، أعتقد أنه سيفعل ذلك ويفعله بشكل جيد".

ويتناقض هذا مع الأقاويل السابقة حول مستقبل دافيد، حيث أن أشارت العديد من التقارير مؤخرًا إلى أنه أخبر ريال مدريد أنه سيغادر في الصيف.

وقد يكشف هذا الحديث الأخير مستقبل كارلو أنشيلوتي، إذا كان دافيد على استعداد لرفض العروض المقدمة له من أجل البقاء في ريال مدريد فقد يعني أن المدرب الإيطالي سيكمل عقده حتى نهايته مع مدريد في 2024 بالرغم من ارتباطه بشدة بالرحيل لتدريب منتخب البرازيل.