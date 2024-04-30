إشارة قوية .. الأهلي يحسم مستقبل ماتياس يايسله

موقف مدرب الأهلي كان غامضًا ولكن!

SHAHID

النقاش والجدل لا يتوقف أبدًا حول مدرب الأهلي ماتياس يايسله، حيث يُحمله البعض مسؤولية نتائج الفريق المتذبذبة وابتعاده عن المنافسة في دوري روشن وخروجه من كأس الملك، فيما يُدافع عنه البعض الآخر ويراه قدم إضافة كبرى ويستحق البقاء لموسم جديد مع دعمه بالصفقات اللازمة.

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ووسط هذا الجدل الدائر، قدم الأهلي في الأيام الأخيرة إشارة قوية على حسمه لمستقبل المدرب الألماني بالبقاء في منصبه لموسم جديد، حيث طلب منه إعداد قائمة بالتدعيمات المطلوبة من وجهة نظره للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن يايسله أعد تلك القائمة بالفعل وقد تضمنت صفقات محلية وأجنبية يراها مطلوبة لدعم صفوف الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد.

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اللجنة الفنية في النادي، والتي تضم بجانب يايسله كلًا من الإنجليزي رون جورلي، الرئيس التنفيذي، والويلزي لي كونجيرتون، المدير الرياضي، استقرت على القائمة وتنتظر الاجتماع مع مسؤولي الاستقطابات في رابطة دوري المحترفين للنقاش حولها وتحديد ميزانية النادي للميركاتو.

يُشار إلى أن قائمة الموسم الجديد لأندية دوري روشن السعودي ستضمن 25 لاعبًا فقط، بواقع 15 لاعبًا محليًا و10 أجانب بينهم 2 مواليد 2003 وما فوق.

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